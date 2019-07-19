Gerileme: Korintliler 4-0 Flamengo
1 saat önce
Brezilya ulusal liginde Flamengo'ya karşı Korintliler 4-0 kazandı. Romero (2), Guilherme ve Rildo üç noktayı da güvence altına aldı.
Brezilya
ulusal liginde Flamengo'ya karşı Korintliler 4-0 kazandı. Romero (2), Guilherme ve Rildo üç noktayı da güvence altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05
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