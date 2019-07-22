Gerileme: Lyanco Heads Home Vs Parma
1 saat önce
Brezilyalı defans oyuncusu Lyanco, ilk Bologna hedefini Parma'ya karşı 4-1 galibiyetinde attı. Gol Lyanco'nun kariyerinin ikincisi ve 72. dakikada Bologna adına 3-0 öne geçti.
Brezilyalı defans oyuncusu Lyanco, ilk Bologna
hedefini Parma
'ya karşı 4-1 galibiyetinde attı. Gol Lyanco'nun kariyerinin ikincisi ve 72. dakikada Bologna adına 3-0 öne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05
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