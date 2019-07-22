Son Dakika Haberleri: Gerileme: Lyanco Heads Home Vs Parma
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Gerileme: Lyanco Heads Home Vs Parma

1 saat önce

Brezilyalı defans oyuncusu Lyanco, ilk Bologna hedefini Parma'ya karşı 4-1 galibiyetinde attı. Gol Lyanco'nun kariyerinin ikincisi ve 72. dakikada Bologna adına 3-0 öne geçti.

Brezilyalı defans oyuncusu Lyanco, ilk Bologna hedefini Parma'ya karşı 4-1 galibiyetinde attı. Gol Lyanco'nun kariyerinin ikincisi ve 72. dakikada Bologna adına 3-0 öne geçti.
Gerileme: Lyanco Heads Home Vs Parma
Bologna, Parma, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05 
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