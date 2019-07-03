Son Dakika Haberleri: Gerileme: Mangala FC Porto'nun Taça de Portugal Beşinci Turundaki Yerini Seals
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Gerileme: Mangala FC Porto'nun Taça de Portugal Beşinci Turundaki Yerini Seals

38 dakika önce

Eliaquim Mangala, FC Porto'nun Taça de Portugal'daki CD Nacional'a 3-0 galip gelmesiyle ikinci oldu. Gol, Mangala'nın turnuvadaki beşinci turuna ilerlerken FC Porto için ikinci oldu.

Eliaquim Mangala, FC Porto'nun Taça de Portugal'daki CD Nacional'a 3-0 galip gelmesiyle ikinci oldu. Gol, Mangala'nın turnuvadaki beşinci turuna ilerlerken FC Porto için ikinci oldu.
Gerileme: Mangala FC Porto'nun Taça de Portugal Beşinci Turundaki Yerini Seals
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:05 
Eliaquim Mangala, Porto, Spor
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