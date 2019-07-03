Gerileme: MSK Zilina 0 - 7 OM
1 saat önce
Marsilya, MSK Zilina'ya karşı 7-0 kazanırken 2010'a tekrar bakın. André-Pierre Gignac bir şapka numarası yaptı, Lucho Heinze ve Rémy'den iki gol attı.
Marsilya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05
, MSK Zilina'ya karşı 7-0 kazanırken 2010'a tekrar bakın. André-Pierre Gignac bir şapka numarası yaptı, Lucho Heinze ve Rémy'den iki gol attı.
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