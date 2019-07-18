Gerileme: Nottingham Ormanı 0-3 Kristal Saray
4 saat önce
Kristal Saray, üzgün bir Nottingham Ormanı tarafında 3-0 kazanırken, 2001'e tekrar bakın. Mikael Forssell ve Dougie Freedman'ın golleri Eagles için üç puanda bir güvence verdi.
Kristal Saray
, üzgün bir Nottingham Ormanı tarafında 3-0 kazanırken, 2001'e tekrar bakın. Mikael Forssell ve Dougie Freedman'ın golleri Eagles için üç puanda bir güvence verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:05
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