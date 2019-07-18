Son Dakika Haberleri: Gerileme: Nottingham Ormanı 0-3 Kristal Saray
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Gerileme: Nottingham Ormanı 0-3 Kristal Saray

4 saat önce

Kristal Saray, üzgün bir Nottingham Ormanı tarafında 3-0 kazanırken, 2001'e tekrar bakın. Mikael Forssell ve Dougie Freedman'ın golleri Eagles için üç puanda bir güvence verdi.

Kristal Saray, üzgün bir Nottingham Ormanı tarafında 3-0 kazanırken, 2001'e tekrar bakın. Mikael Forssell ve Dougie Freedman'ın golleri Eagles için üç puanda bir güvence verdi.
Gerileme: Nottingham Ormanı 0-3 Kristal Saray
Saray, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:05 
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