Son Dakika Haberleri: Gerileme: Pepe'nin Osasuna'ya üstünlüğü
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Gerileme: Pepe'nin Osasuna'ya üstünlüğü

1 saat önce

2011-12 sezonunda LaLiga maçında Osasuna'nın kalecisini yenmek için Osasuna'nın kalecisini yenmek için Cristiano Ronaldo'nun Bernabéu'da Los Blancos'un Osasuna 7-1'yi mağlup ettiği bir oyunda Osasuna'nın kalecisini yenmesi .

2011-12 sezonunda LaLiga maçında Osasuna'nın kalecisini yenmek için Osasuna'nın kalecisini yenmek için Cristiano Ronaldo'nun Bernabéu'da Los Blancos'un Osasuna 7-1'yi mağlup ettiği bir oyunda Osasuna'nın kalecisini yenmesi .
Gerileme: Pepe'nin Osasuna'ya üstünlüğü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06 
Spor
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