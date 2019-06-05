Gerileme: Pepe'nin Osasuna'ya üstünlüğü
1 saat önce
2011-12 sezonunda LaLiga maçında Osasuna'nın kalecisini yenmek için Osasuna'nın kalecisini yenmek için Cristiano Ronaldo'nun Bernabéu'da Los Blancos'un Osasuna 7-1'yi mağlup ettiği bir oyunda Osasuna'nın kalecisini yenmesi .
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06
2011-12 sezonunda LaLiga maçında Osasuna'nın kalecisini yenmek için Osasuna'nın kalecisini yenmek için Cristiano Ronaldo
'nun Bernabéu'da Los Blancos'un Osasuna 7-1'yi mağlup ettiği bir oyunda Osasuna'nın kalecisini yenmesi .
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