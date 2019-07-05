Son Dakika Haberleri: Gerileme: Porto'dan Barça Burcu Deco
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Gerileme: Porto'dan Barça Burcu Deco

1 saat önce

2004'te Portekiz orta saha oyuncusu Deco, Nou Nou'daki tıbbi testleri geçtikten sonra FC Barcelona için FC Barcelona ile yaptığı anlaşmasını tamamladı. Deco 2004'ten 2008'e kadar Barça'da oynadı. Bu süre zarfında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve iki kez LaLiga şampiyonu oldu.

2004'te Portekiz orta saha oyuncusu Deco, Nou Nou'daki tıbbi testleri geçtikten sonra FC Barcelona için FC Barcelona ile yaptığı anlaşmasını tamamladı. Deco 2004'ten 2008'e kadar Barça'da oynadı. Bu süre zarfında Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve iki kez LaLiga şampiyonu oldu.
Gerileme: Porto'dan Barça Burcu Deco
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:06 
Barcelona, Portekiz, Deco, Spor
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