Gerileme: Potterların Wrexham ile Son Buluşması
4 saat önce
Stoke City, bu akşam bir sezon öncesi dostu olan Wrexham'a seyahat ederken, Potters Ocak 2015'te FA Cup'ta zirveye çıkarken, taraflar arasındaki son toplantıya bir göz atın.
Stoke City
, bu akşam bir sezon öncesi dostu olan Wrexham'a seyahat ederken, Potters Ocak 2015'te FA Cup'ta zirveye çıkarken, taraflar arasındaki son toplantıya bir göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:05
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