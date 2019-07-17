Son Dakika Haberleri: Gerileme: Potterların Wrexham ile Son Buluşması
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Gerileme: Potterların Wrexham ile Son Buluşması

4 saat önce

Stoke City, bu akşam bir sezon öncesi dostu olan Wrexham'a seyahat ederken, Potters Ocak 2015'te FA Cup'ta zirveye çıkarken, taraflar arasındaki son toplantıya bir göz atın.

Stoke City, bu akşam bir sezon öncesi dostu olan Wrexham'a seyahat ederken, Potters Ocak 2015'te FA Cup'ta zirveye çıkarken, taraflar arasındaki son toplantıya bir göz atın.
Gerileme: Potterların Wrexham ile Son Buluşması
Stoke City, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:05 
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