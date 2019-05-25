Son Dakika Haberleri: Gerileme: Real Madrid'in 2010-11 Copa del Rey FC Barcelona'ya karşı kazandığı zafer

Gerileme: Real Madrid'in 2010-11 Copa del Rey FC Barcelona'ya karşı kazandığı zafer

9 saat önce

2010-11 Copa del Rey Finalinde Real Madrid'in FC Barcelona'ya karşı kazandığı zaferin hatırasının tadını çıkarın. Cristiano Ronaldo'nun başı tarafından fazladan karar verilen yakın bir oyun, Copa del Rey ünvanını Madrid'e geri getirdi.

2010-11 Copa del Rey Finalinde Real Madrid'in FC Barcelona'ya karşı kazandığı zaferin hatırasının tadını çıkarın. Cristiano Ronaldo'nun başı tarafından fazladan karar verilen yakın bir oyun, Copa del Rey ünvanını Madrid'e geri getirdi.
Gerileme: Real Madrid'in 2010-11 Copa del Rey FC Barcelona'ya karşı kazandığı zafer
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:06 
Barcelona, Madrid, Real Madrid, Spor
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