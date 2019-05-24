Gerileme: Real Madrid, La Décima'yı kazandı
2 saat önce
2013-14 sezonunda Real Madrid ile Lizbon'daki Real Madrid ile Atlético de Madrid arasındaki en iyi duraklayan Şampiyonlar Ligi Finali'nin duygularını yeniden yaşayın. Atlético, Diego Godín adına bir golle öne geçti, ancak Sergio Ramos oyunu durdurma zamanında bağladı ve Los Blancos, La Décima'yı kazanmak için üç kez ekstra gol attı. Ramos'un golleri Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo heyecan verici bir finalde Madrid 4-1 maçını kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:06
2013-14 sezonunda Real Madrid
ile Lizbon'daki Real Madrid ile Atlético de Madrid arasındaki en iyi duraklayan Şampiyonlar Ligi Finali'nin duygularını yeniden yaşayın. Atlético, Diego Godín adına bir golle öne geçti, ancak Sergio Ramos
oyunu durdurma zamanında bağladı ve Los Blancos, La Décima'yı kazanmak için üç kez ekstra gol attı. Ramos'un golleri Gareth Bale
, Marcelo ve Cristiano Ronaldo
heyecan verici bir finalde Madrid 4-1 maçını kazandı.
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