Son Dakika Haberleri: Gerileme: Real Madrid, La Décima'yı kazandı

Gerileme: Real Madrid, La Décima'yı kazandı

2 saat önce

2013-14 sezonunda Real Madrid ile Lizbon'daki Real Madrid ile Atlético de Madrid arasındaki en iyi duraklayan Şampiyonlar Ligi Finali'nin duygularını yeniden yaşayın. Atlético, Diego Godín adına bir golle öne geçti, ancak Sergio Ramos oyunu durdurma zamanında bağladı ve Los Blancos, La Décima'yı kazanmak için üç kez ekstra gol attı. Ramos'un golleri Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo heyecan verici bir finalde Madrid 4-1 maçını kazandı.

2013-14 sezonunda Real Madrid ile Lizbon'daki Real Madrid ile Atlético de Madrid arasındaki en iyi duraklayan Şampiyonlar Ligi Finali'nin duygularını yeniden yaşayın. Atlético, Diego Godín adına bir golle öne geçti, ancak Sergio Ramos oyunu durdurma zamanında bağladı ve Los Blancos, La Décima'yı kazanmak için üç kez ekstra gol attı. Ramos'un golleri Gareth Bale, Marcelo ve Cristiano Ronaldo heyecan verici bir finalde Madrid 4-1 maçını kazandı.
Gerileme: Real Madrid, La Décima'yı kazandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:06 
Madrid, Real Madrid, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:27:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerileme: Real Madrid, La Décima'yı kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]