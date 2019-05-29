Son Dakika Haberleri: Gerileme: Real Madrid, Milan'da La Undécima'yı kazandı
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Gerileme: Real Madrid, Milan'da La Undécima'yı kazandı

36 dakika önce

Real Madrid'in 2016'da San Siro'da finalinde Atlético de Madrid'e karşı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine bir göz atın. Sergio Ramos, Los Blancos'u geride bıraktı, ancak Yannik Ferreira Carrasco takımı bir gol attı penaltı atışı. Atleti'nin Juanfran'lı bir bayan, ardından Cristiano Ronaldo'nun golü, Real Madrid'e yarışmanın onuncu sırasını heyecan verici bir finalle verdi.

Real Madrid'in 2016'da San Siro'da finalinde Atlético de Madrid'e karşı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine bir göz atın. Sergio Ramos, Los Blancos'u geride bıraktı, ancak Yannik Ferreira Carrasco takımı bir gol attı penaltı atışı. Atleti'nin Juanfran'lı bir bayan, ardından Cristiano Ronaldo'nun golü, Real Madrid'e yarışmanın onuncu sırasını heyecan verici bir finalle verdi.
Gerileme: Real Madrid, Milan'da La Undécima'yı kazandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Madrid, Real Madrid, Spor
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