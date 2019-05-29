Gerileme: Real Madrid, Milan'da La Undécima'yı kazandı
36 dakika önce
Real Madrid'in 2016'da San Siro'da finalinde Atlético de Madrid'e karşı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine bir göz atın. Sergio Ramos, Los Blancos'u geride bıraktı, ancak Yannik Ferreira Carrasco takımı bir gol attı penaltı atışı. Atleti'nin Juanfran'lı bir bayan, ardından Cristiano Ronaldo'nun golü, Real Madrid'e yarışmanın onuncu sırasını heyecan verici bir finalle verdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Real Madrid'in 2016'da San Siro'da finalinde Atlético de Madrid'e karşı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine bir göz atın. Sergio Ramos, Los Blancos'u geride bıraktı, ancak Yannik Ferreira Carrasco takımı bir gol attı penaltı atışı. Atleti'nin Juanfran'lı bir bayan, ardından Cristiano Ronaldo'nun golü, Real Madrid'e yarışmanın onuncu sırasını heyecan verici bir finalle verdi.
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