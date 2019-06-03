Son Dakika Haberleri: Gerileme: Roman Eremenko Anzhi'ye Karşı Skorları
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Gerileme: Roman Eremenko Anzhi'ye Karşı Skorları

51 dakika önce

Anzhi’ya karşı bu Roma Eremenko’yu inceleyin. Fin golcü bu güçlü sol vuruşta, FC Rostov'u Rusya Premier Liga maçında 1-0 öne geçirdi.

Anzhi'ya karşı bu Roma Eremenko'yu inceleyin. Fin golcü bu güçlü sol vuruşta, FC Rostov'u Rusya Premier Liga maçında 1-0 öne geçirdi.
Gerileme: Roman Eremenko Anzhi'ye Karşı Skorları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06 
Rusya Federasyonu, Rostov, Roma, Spor
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