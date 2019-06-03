Gerileme: Roman Eremenko Anzhi'ye Karşı Skorları
51 dakika önce
Anzhi’ya karşı bu Roma Eremenko’yu inceleyin. Fin golcü bu güçlü sol vuruşta, FC Rostov'u Rusya Premier Liga maçında 1-0 öne geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06
Anzhi'ya karşı bu Roma
Eremenko'yu inceleyin. Fin golcü bu güçlü sol vuruşta, FC Rostov
'u Rusya
Premier Liga maçında 1-0 öne geçirdi.
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