Son Dakika Haberleri: Gerileme: Sadio Mané'nin ilk Liverpool hedefi
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Gerileme: Sadio Mané'nin ilk Liverpool hedefi

29 dakika önce

Sadio Mané, Liverpool’a Wembley’de FC Barcelona karşısında 1-0 öne geçmek için hızlı bir Reds karşı ataktan sonra klinik bir sonuç verdi. Amaç Mané'nin ilk Liverpool forması oldu.

Sadio Mané, Liverpool'a Wembley'de FC Barcelona karşısında 1-0 öne geçmek için hızlı bir Reds karşı ataktan sonra klinik bir sonuç verdi. Amaç Mané'nin ilk Liverpool forması oldu.
Gerileme: Sadio Mané'nin ilk Liverpool hedefi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Barcelona, Liverpool, Spor
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