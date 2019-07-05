Gerileme: Sadio Mané'nin ilk Liverpool hedefi
29 dakika önce
Sadio Mané, Liverpool’a Wembley’de FC Barcelona karşısında 1-0 öne geçmek için hızlı bir Reds karşı ataktan sonra klinik bir sonuç verdi. Amaç Mané'nin ilk Liverpool forması oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
Sadio Mané, Liverpool
'a Wembley'de FC Barcelona
karşısında 1-0 öne geçmek için hızlı bir Reds karşı ataktan sonra klinik bir sonuç verdi. Amaç Mané'nin ilk Liverpool forması oldu.
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