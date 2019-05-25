Gerileme: Sampdoria 3-2 Juventus 1960/61
4 dakika önce
Ernst Ocwirk, Sergio Brighenti ve Omar Sívori, Reti'nin Juventus'a desteğini 1960/61 sezonunda 3-2 kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:06
Ernst Ocwirk, Sergio Brighenti ve Omar Sívori, Reti'nin Juventus'a desteğini 1960/61 sezonunda 3-2 kazandı.
Cezalı Olduğu Halde Sahaya Giren Hasan Şaş'a Tarihi Ceza!
Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Abdurrahim Albayrak, Arda Turan İddialarını Yalanladı!
Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak