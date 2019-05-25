Son Dakika Haberleri: Gerileme: Sampdoria 3-2 Juventus 1960/61

Gerileme: Sampdoria 3-2 Juventus 1960/61

4 dakika önce

Ernst Ocwirk, Sergio Brighenti ve Omar Sívori, Reti'nin Juventus'a desteğini 1960/61 sezonunda 3-2 kazandı.

Ernst Ocwirk, Sergio Brighenti ve Omar Sívori, Reti'nin Juventus'a desteğini 1960/61 sezonunda 3-2 kazandı.
Gerileme: Sampdoria 3-2 Juventus 1960/61
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezalı Olduğu Halde Sahaya Giren Hasan Şaş'a Tarihi Ceza! Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu Abdurrahim Albayrak, Arda Turan İddialarını Yalanladı! Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:10:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerileme: Sampdoria 3-2 Juventus 1960/61
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]