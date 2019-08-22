Son Dakika Haberleri: Gerileme: SC Amiens At FC Nantes Triumph
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Gerileme: SC Amiens At FC Nantes Triumph

1 saat önce

Gabriel Boschilla ve Emiliano Sala, FC Nantes'e Ekim 2018'de SC Amiens'e karşı galibiyet verdi. Mathieu Bodmer, Amiens için geç bir konsolosluk yaptı.

Gabriel Boschilla ve Emiliano Sala, FC Nantes'e Ekim 2018'de SC Amiens'e karşı galibiyet verdi. Mathieu Bodmer, Amiens için geç bir konsolosluk yaptı.

Emiliano Sala, Nantes, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 
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