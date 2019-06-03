Gerileme: Takuma Nishimura'nın Başlığı
21 dakika önce
Bu başlığa CSKA’nın Japon ileri takımı Takuma Nishimura, Rusya Premier Liga’da Dynamo’ya karşı bir göz attı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06
Bu başlığa CSKA'nın Japon
ileri takımı Takuma Nishimura, Rusya
Premier Liga'da Dynamo'ya karşı bir göz attı.
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