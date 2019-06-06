Son Dakika Haberleri: Gerileme: Van Nistelrooy'un Camp Nou'daki sütyeni
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Gerileme: Van Nistelrooy'un Camp Nou'daki sütyeni

34 dakika önce

Ruud Van Nistelrooy'un Camp Nou'daki desteğini, 2006-07 sezonunda 3-3'te sona eren ve bir süre sonra Leo Messi'den bir hile ile Barselona'ya karşı LaLiga Clásico'da canlandırmak için hafızanın altından bir tur atın Van Nistelrooy'dan bir ayraç, Sergio Ramos'dan Los Blancos adına kullanılan bir başlığa ekledi.

Ruud Van Nistelrooy'un Camp Nou'daki desteğini, 2006-07 sezonunda 3-3'te sona eren ve bir süre sonra Leo Messi'den bir hile ile Barselona'ya karşı LaLiga Clásico'da canlandırmak için hafızanın altından bir tur atın Van Nistelrooy'dan bir ayraç, Sergio Ramos'dan Los Blancos adına kullanılan bir başlığa ekledi.
Gerileme: Van Nistelrooy'un Camp Nou'daki sütyeni
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:06 
Sergio Ramos, Ruud Van Nistelrooy, Van, Spor
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