Gerileme: Van Nistelrooy'un Camp Nou'daki sütyeni
34 dakika önce
Ruud Van Nistelrooy'un Camp Nou'daki desteğini, 2006-07 sezonunda 3-3'te sona eren ve bir süre sonra Leo Messi'den bir hile ile Barselona'ya karşı LaLiga Clásico'da canlandırmak için hafızanın altından bir tur atın Van Nistelrooy'dan bir ayraç, Sergio Ramos'dan Los Blancos adına kullanılan bir başlığa ekledi.
Ruud Van Nistelrooy
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:06
'un Camp Nou'daki desteğini, 2006-07 sezonunda 3-3'te sona eren ve bir süre sonra Leo Messi
'den bir hile ile Barselona
'ya karşı LaLiga Clásico'da canlandırmak için hafızanın altından bir tur atın Van Nistelrooy'dan bir ayraç, Sergio Ramos
'dan Los Blancos adına kullanılan bir başlığa ekledi.
Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye teklifini sundu!
Fener Ol kampanyasından elde edilen gelir 35 milyon euroya ulaştı
Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u istiyorum
Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı!