Son Dakika Haberleri: Gerileme: Zapata AC Milan'ı evladı
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Gerileme: Zapata AC Milan'ı evladı

40 dakika önce

2017'e geri dönüp Duván Zapata, Sampdoria'nın AC Milan'ı 2-0 yenmek için Stadio Luigi Ferraris'de bulundu. Kolombiyalı ileri, eve gitmeden önce topu göğsüyle kontrol ediyor.

2017'e geri dönüp Duván Zapata, Sampdoria'nın AC Milan'ı 2-0 yenmek için Stadio Luigi Ferraris'de bulundu. Kolombiyalı ileri, eve gitmeden önce topu göğsüyle kontrol ediyor.
Gerileme: Zapata AC Milan'ı evladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Sampdoria, Milan, Spor
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