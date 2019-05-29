Gerileme: Zapata AC Milan'ı evladı
40 dakika önce
2017'e geri dönüp Duván Zapata, Sampdoria'nın AC Milan'ı 2-0 yenmek için Stadio Luigi Ferraris'de bulundu. Kolombiyalı ileri, eve gitmeden önce topu göğsüyle kontrol ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
2017'e geri dönüp Duván Zapata, Sampdoria
'nın AC Milan
'ı 2-0 yenmek için Stadio Luigi Ferraris'de bulundu. Kolombiyalı ileri, eve gitmeden önce topu göğsüyle kontrol ediyor.
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