Son Dakika Haberleri: Gerileme: Zelimkhan Bakaev'in Uzun Vadeli Hedefi
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Gerileme: Zelimkhan Bakaev'in Uzun Vadeli Hedefi

52 dakika önce

Zelimkhan Bakaev'in Rusya Premier Liga'daki FC Arsenal Tula için Lokomotiv'e karşı yaptığı bu uzun vadeli hedefi gözden geçirin.

Zelimkhan Bakaev'in Rusya Premier Liga'daki FC Arsenal Tula için Lokomotiv'e karşı yaptığı bu uzun vadeli hedefi gözden geçirin.
Gerileme: Zelimkhan Bakaev'in Uzun Vadeli Hedefi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06 
Arsenal, Rusya Federasyonu, Spor
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