Gerileme: Zelimkhan Bakaev'in Uzun Vadeli Hedefi
52 dakika önce
Zelimkhan Bakaev'in Rusya Premier Liga'daki FC Arsenal Tula için Lokomotiv'e karşı yaptığı bu uzun vadeli hedefi gözden geçirin.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06
Zelimkhan Bakaev'in Rusya
Premier Liga'daki FC Arsenal
Tula için Lokomotiv'e karşı yaptığı bu uzun vadeli hedefi gözden geçirin.
Fenerbahçe'de Mesut Özil kampanyası başlatıldı!
Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın
İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Visca için Beşiktaş'tan çılgın teklif!