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Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı! - Son Dakika

Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!

19.02.2022 15:29

Rusya'nın Rostov bölgesinde, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'tan sivillerin kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer güçlerinin gerçekleştireceği tatbikatın başlaması emrini verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi. Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

STRATEJİK CAYDIRICILIK ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor. Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

DENİZDEN NÜKLEER FÜZE FIRLATABİLİR

Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.

Gerilimi artıracak haber! Rusya nükleer tatbikat başlattı, Putin bizzat takip etti

20 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Gerilimi artıracak haber! Rusya nükleer tatbikat başlattı, Putin bizzat takip etti
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Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı! Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı! Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı Putin: 'Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor' Putin: "Belarus'ta gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar kimse için bir tehdit oluşturmuyor"

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı! - Son Dakika


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