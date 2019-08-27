Son Dakika Haberleri: Gerilim artıyor! Sinan Akçıl'dan bir hamle daha geldi
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Gerilim artıyor! Sinan Akçıl'dan bir hamle daha geldi

1 saat önce

POLEMİKTE İKİNCİ PERDESinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında ipler geriliyor.

Gerilim artıyor! Sinan Akçıl'dan bir hamle daha geldi, System.String[]

POLEMİKTE İKİNCİ PERDE


Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında ipler geriliyor. Göçer sahne aldığı düğünde Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsetmiş, konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı düğünü terk etmişti. Akçıl, eşinin yaşadığı bu duruma tepkisini Göçer'e "Densiz" diyerek gösterdi. Göçer de ona "Medya maymunu" karşılığını verdi.


İŞTE YASAKLI ŞARKILAR


Polemik bu kadarla kalmadı. Akçıl, "Onun kariyerine büyük katkı sağladı" dediği şarkıları için Göçer'e şart koştu: "Eğer şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinden önce Mehmetçik Vakfı'na 2 bin 500 lira bağışlayacak. Mahkemeye başvurup bu yönde karar aldıracağız." Yasaklı şarkılar ise şunlar: "Biri Bana Gelsin", "Kızım", "Bunları Boşver", "Vefası Eksik Yarim", "Dön Gel Yeter", "Kalp Kalbe Karşı Derler".


Onlar da kriz yaşamıştı


Müzik dünyasının iki dev ismi Nilüfer ve Kayahan arasında da geçmişte bir "beste krizi" yaşanmıştı. Kayahan, şarkılarını konserlerde okumaması için Nilüfer'e dava açıp kazanmış, bu durum eski dostların arasını açmıştı. İki sanatçı, Kayahan'ın vefatından hemen önce barışmıştı.

Ferhat Göçer, Kayahan Açar, Sinan Akçıl, İzel, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:44 
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