Son Dakika Haberleri: 'Gerilimin Kraliçesi' Tess Gerritsen İstanbul'a geliyor
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'Gerilimin Kraliçesi' Tess Gerritsen İstanbul'a geliyor

7 saat önce

Polisiye ve gerilimseverlerin yakından tanıdığı, birçok kitabı New York Times bestseller'ı olan dünyaca ünlü yazar Tess Gerritsen İstanbul'a geliyor.

'Gerilimin Kraliçesi' Tess Gerritsen İstanbul'a geliyor, System.String[]

Polisiye ve gerilimseverlerin yakından tanıdığı, birçok kitabı New York Times bestseller'ı olan dünyaca ünlü yazar Tess Gerritsen İstanbul'a geliyor.

Tess Gerritsen, 9 Kasım ve 10 Kasım saat 14.00'te TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak. Çırak, Kayıp Kızlar, İsimsiz Ceset gibi pek çok kitabıyla Türkiyeli okurların da yakından takip ettiği Gerritsen, aynı zamanda yeni yayımlanan kitabı Gece Gelen'in de lansmanını yapacak.

Yazar Hakkında:

Tess Gerritsen ABD'nin San Diego kentinde doğdu. Stanford Üniversitesi'nde antropoloji konusunda lisans yaptı, California Üniversitesi'nden tıp diploması aldı. New York Times'ın çok satanlar listesine giren Hasat'la dünya çapında başarı kazandı. Öte yandan yazar Türkiye'de Rizzoli & Isles dizisiyle de tanınıyor.


- İstanbul
Tess Gerritsen, New York Times, İstanbul, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:47 Kaynak: DHA
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