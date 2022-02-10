"Geriye Dönüp Baktığımda" sergisi Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde açıldı - Son Dakika

Tasarımcı Özlem Tuna'nın kendi iç yolculuğundan yola çıkarak hazırladığı "Geriye Dönüp Baktığımda" adlı kitabının sergisi, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Hayatının dönüm noktaları ve ilham kaynaklarıyla, malzeme denemeleri başta olmak üzere tasarım yolculuğundan gerçekçi paylaşımlar içeren ve hem içeriği hem de tasarımlarıyla dikkat çeken "Geriye Dönüp Baktığımda" kendi tasarım yolculuğuna da tanıklık ediyor.

Kitabından ilham alarak hazırladığı ve aynı adı taşıyan sergide, hamur, çamur ve metal ekseninde şekillenen eserler izleyicilerin dikkatine ve beğenisine sunuluyor.

Atölye Kale'nin katkılarıyla hayata geçen sergi, KTSM'de 11 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.