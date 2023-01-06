Geriye mutluluk fotoğrafı kaldı - Son Dakika
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Geriye mutluluk fotoğrafı kaldı

06.01.2023 14:17
Geriye mutluluk fotoğrafı kaldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kahreden olayda sondaj su kuyusuna düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmasının ardından geriye mutluluk fotoğrafı kaldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kahreden olayda sondaj su kuyusuna düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılmasının ardından geriye mutluluk fotoğrafı kaldı.

Salihli'de baba Aytuğ Demir(28) ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in zeytin bahçesini sulamak için açılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşüp hayatlarının kaybetmelerinin ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturmada savcılık 84 konutun yer aldığı sitenin sorumlu yöneticisi Hamza A. ve kaçak olduğu iddia edilen sondajı açan firma yetkilisi Veysi Ç. ile çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu.

Alınan ifadelerinin ardından yürek yakan olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen site yöneticisi Hamza A. ve sondaj firması yetkilisi Veysi Ç. gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde işlemleri devam eden 2 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından Salihli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Geriye yürek yakan aile fotoğrafı kaldı

Salihli'de büyük bir üzüntüye neden olan acı olay sonrası baba ve oğlunun defin işlemlerinin ne zaman yapılacağının gün içinde belli olacağı öğrenildi. Geriye ise anne Yağmur, baba Aytuğ ve 2 yaşındaki çocukları Batu Demir'in birlikte çekildikleri fotoğraf kaldı.

Olayın geçmişi

Olay 5 Ocak günü Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 yaşındaki Batu Demir evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada ayağının takılmasıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlu Batu'nun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (35) oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya girdi. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi. 60'a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir'e ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonrası Aytuğ Demir ile Batu Demir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Geriye mutluluk fotoğrafı kaldı Geriye mutluluk fotoğrafı kaldı 50 metrelik kuyuya düşen oğlunun peşinden giden babadan kötü haber! Eşinin ve oğlunun cansız bedenini gören acılı annenin sözleri yürek dağladı 50 metrelik kuyuya düşen oğlunun peşinden giden babadan kötü haber! Eşinin ve oğlunun cansız bedenini gören acılı annenin sözleri yürek dağladı Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geriye mutluluk fotoğrafı kaldı - Son Dakika

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