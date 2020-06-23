GERKOOP Süt üreticilerine yönelik ilk adımını attı - Son Dakika

Kırsal kalkınma hamleleri ile çiftçi ve üreticileri desteklemeye yönelik ciddi projeleri hayata geçiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bu çerçevede bir süredir hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdiği süt tankı projesini hayata geçirdi.



Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yoğun çalışmaları ile kurulan Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi kısa adıyla GERKOOP ilk icraatını gerçekleştirerek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteği ve katkısıyla alınan ilk süt tankını, Dağyeni Mahallesi koydu. Süt üreticilerinin emeklerinin korunması ve refah düzeyinin arttırılmasına yönelik daha önceden müjdesini verdiği süt tankı projesi ile artık üreticiden alınan sütler hızlı bir şekilde pazarda yerini alacak. Dağyeni Mahallesine koyulan süt tankı ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, planlamalar çerçevesinde GERKOOP üyelerinin katkılarıyla diğer mahallelerde de süt tanklarının kısa süre içerisinde yerini alacağı müjdesini verdi.



"Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile çiftçimizin yanındayız"



İNYA, GERKOOP, Selatin Organik Köy Pazarı gibi projelere hayat vererek kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin refahının arttırılmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bu doğrultuda Dağyeni Mahallesi'ne konan ilk süt tankı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi ve üreticilere yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade eden Öndeş "Geçiminin önemli bir bölümünü tarım ve hayvancılıktan karşılayan ilçemizde projelerimizi hazırlarken önceliğimiz hep kırsal kalkınma oldu. Bu çerçevede İNYA markası kurarak özellikle incir ve zeytinyağını markalaştırarak farkındalık oluşturduk. Yine aynı şekilde özellikle ciddi bir süt üretim kapasitesine sahip Germencik'te bu potansiyeli üreticimizin lehine çevirmek için GERKOOP'u kurarak, kurumsal altyapısını oluşturduk. Süt tankı projemiz kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun hibe ettiği ilk süt tankımızı Dağyeni Mahallemizde koyduk. Kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na bizlere verdiği güç ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şuanda pandemi sürecinde zaruri olarak ara verdiğimiz faaliyetlerimize arayı kapatmak maksadıyla yoğunlaştık. GERKOOP üyelerinin ve belediyemizin katkılarıyla yaptığımız planlama çerçevesinde ilçemizde süt üretiminin yapıldığı diğer mahallelerimizde de tanklarımızı koyacağız. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN