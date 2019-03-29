Son Dakika Haberleri: Germania Ceo'su Hakkında 'Sahtekârlık' Soruşturması

Germania Ceo'su Hakkında 'Sahtekârlık' Soruşturması

1 saat önce

ALMANYA, İsviçre ve Türkiye dahil birçok ülkeye uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları'nın iflasının ardından, seyahat acentalarının ön bilet satışı yaptığı on binlerce yolcu mağdur oldu.

Germania Ceo'su Hakkında 'Sahtekârlık' Soruşturması, System.String[]
ALMANYA, İsviçre ve Türkiye dahil birçok ülkeye uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları'nın iflasının ardından, seyahat acentalarının ön bilet satışı yaptığı on binlerce yolcu mağdur oldu. İflasın ardından şirkete iflas yöneticisi Rüdiger Wienberg atanmıştı. Germania Hava Yolları'nı krizden kurtarmak isteyen Air Berlin yöneticisi Joachim Hunold ve girişimci Hans Rudolf Wöhrl, kurtarıcı olarak oyuna girdi ancak anlaşma sağlanamadı. İflas yöneticisi Wienberg, son görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını duyurdu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Berlin savcılığı çok sayıda mağdurun, Germania Havayolları CEO'su Karsten Balke hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, Balke hakkında iflas sürecinde bilet satışı yapmaktan iflas ve sahtekarlık soruşturması başlattı. Balke ise kendine yönelik iddiaları kabul etmedi.

Germania, Adana, Antalya, Balıkesir-Edremit, Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul-Atatürk, Zafer (Kütahya-Afyon-Uşak), Malatya, Elazığ, Trabzon, Zonguldak, Samsun, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum ve Kayseri hatlarında uçuş gerçekleştiriyordu. İflasın ardından bu şehirlere uçmak isteyen çok sayıda Türk yolcu da mağdur oldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:02 

İsviçre, CEO, Güncel
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