Germania Ceo'su Hakkında 'Sahtekârlık' Soruşturması

ALMANYA, İsviçre ve Türkiye dahil birçok ülkeye uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları'nın iflasının ardından, seyahat acentalarının ön bilet satışı yaptığı on binlerce yolcu mağdur oldu.

ALMANYA, İsviçre ve Türkiye dahil birçok ülkeye uçuş gerçekleştiren Germania Havayolları'nın iflasının ardından, seyahat acentalarının ön bilet satışı yaptığı on binlerce yolcu mağdur oldu. İflasın ardından şirkete iflas yöneticisi Rüdiger Wienberg atanmıştı. Germania Hava Yolları'nı krizden kurtarmak isteyen Air Berlin yöneticisi Joachim Hunold ve girişimci Hans Rudolf Wöhrl, kurtarıcı olarak oyuna girdi ancak anlaşma sağlanamadı. İflas yöneticisi Wienberg, son görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını duyurdu.



İDDİALARI KABUL ETMEDİ



Berlin savcılığı çok sayıda mağdurun, Germania Havayolları CEO'su Karsten Balke hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, Balke hakkında iflas sürecinde bilet satışı yapmaktan iflas ve sahtekarlık soruşturması başlattı. Balke ise kendine yönelik iddiaları kabul etmedi.



Germania, Adana, Antalya, Balıkesir-Edremit, Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul-Atatürk, Zafer (Kütahya-Afyon-Uşak), Malatya, Elazığ, Trabzon, Zonguldak, Samsun, Gazipaşa, Dalaman, Bodrum ve Kayseri hatlarında uçuş gerçekleştiriyordu. İflasın ardından bu şehirlere uçmak isteyen çok sayıda Türk yolcu da mağdur oldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü

Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor

İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti