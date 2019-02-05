Son Dakika Haberleri: Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu

Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu

44 dakika önce

Alman Germania Havayolu şirketi, iflas başvurusunda bulundu ve tüm seferlerini iptal etti.

Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu, System.String[]

Alman Germania Havayolu şirketi Germania, Berlin-Charlottenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu bildirildi.

'BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI'

Germania Havayolları CEO'su Karsten Balke, iflas başvurusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef, kısa vadeli bir likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımızı başarıyla sonuçlandıramadık. Netice olarak, iflas başvurusunda bulunmaktan başka çaremizin olmadığına çok üzüldük. Elbette özellikle, bu adımın çalışanlarımız üzerindeki etkisine üzüldük. Planlandığı gibi Germania uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolculardan özür dilerim" dedi.

BİN 150 ÇALIŞANI BULUNUYOR

1986 yılında kurulan Germania Havayolu, 37 uçağa sahipti. Geçtiğimiz yıl dört milyondan fazla yolcuya hizmet veren firma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bulunan 60'tan fazla varış noktasına bağlantılar sunmuştu. Bin 150 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon euro ciro yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel
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