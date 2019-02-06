Son Dakika Haberleri: Germania Mağdurlarına Sunexpress'ten Destek

Germania Mağdurlarına Sunexpress'ten Destek

1 saat önce

ANADOLU'dan Avrupa'ya direkt ve tarifeli seferlerle hizmet veren SunExpress, Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania'nın iflas başvurusunda bulunması üzerine, firmanın Türkiye'de tatil yapan müşterilerine indirimli taşıma hizmeti vermeye başladı.

Germania Mağdurlarına Sunexpress'ten Destek, System.String[]
ANADOLU'dan Avrupa'ya direkt ve tarifeli seferlerle hizmet veren SunExpress, Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania'nın iflas başvurusunda bulunması üzerine, firmanın Türkiye'de tatil yapan müşterilerine indirimli taşıma hizmeti vermeye başladı. Germania yolcularına, 98.99 Euro olarak sabitlenen fiyat üzerinden biletlerini kendi seyahat acenteleri aracılığıyla SunExpress uçuşlarıyla değiştirebilme imkanı sunulurken, dönüş biletlerini henüz almamış yolcular da yine rezervasyon yaptırabilecek.

SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, kuruldukları günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynadıklarını söyledi. Özellikle Türk pazarı için güvenilir bir uçuş ortağı olduklarını belirten Glade, "Türkiye'ye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Mevcut durumdan etkilenen yolculara merkezimiz Antalya'dan ve aktarma merkezimiz İzmir'den istikrarlı fiyatlarla ve müşteri desteğimizle seyahatlerini gerçekleştirme imkanı ve kapasite artışı sunuyoruz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:50 

Almanya, Avrupa, Türkiye, Güncel
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