Germanicia Anti Kenti'ne İlgi

Kahramanmaraş
'ın merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde 2007'de kaçak kazı sonrası bulunan Germanicia Antik Kenti'ni 15 bin kişi ziyaret etti.
İlçeye bağlı Namık Kemal
, Şeyhadil, Dulkadiroğlu ve Bağlarbaşı
mahallelerini içine alan 140 hektarlık bölgede bulunan taban mozaiklerinin gün yüzüne çıkarılması için farklı noktalarda çalışmalara devam ediliyor.
Germanicia Antik Kenti'nin ziyarete açılan 138 metrekarelik mozaikleriyse ilgi görüyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kahramanmaraş'ın zengin bir kültürel mirası olduğunu söyledi.
Bu yıl da Germanicia taban mozaiklerine yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Küçükdağlı, bu sene kamulaştırma, kazı, akademik, tanıtım ve koruma çalışmaları yürüteceklerini aktardı.
15 bin kişi ziyaret etti
Germanicia mozaikleriyle ilgili 4 alanda kazı gerçekleştirdiklerini, 3 ayrı alanda mozaik alanı bulunduğunu ifade eden Küçükdağlı, şunları kaydetti:
"Bunlardan biri 1 Ağustos 2018'de müzemize bağlı olarak ziyaret açıldı. Bu zamana kadar açılan alanı da 15 bin kişi ziyaret etti. Hem bölgemizdeki Mozaik Yolu Projesi kapsamında, hem de Kahramanmaraş'ın kültür ve turizmi kapsamında Germanicia mozaiklerinin faydasını kısa sürede gördük. Germanicia, İtalya
'dan Amerika
'ya kadar, özellikle de akademik camianın dikkatini çeken konuma geldi."
Bu yıl iki adada yıkım ve kazı çalışmaları yapacaklarını belirten Küçükdağlı, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ilk ve son çıkan kazı alanında koruma amaçlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Küçükdağlı, mozaiklerin yoğunluğa göre açık hava müzesi kurarak teşhir edilebileceğini, uzak yerlerde çıkan mozaikler içinse Kahramanmaraş'ın büyük bir mozaik müzesine ihtiyacı olduğunu belirtti.
Kentin kültürel zenginliğine bağlı olarak her yerden mozaik çıktığına işaret eden Küçükdağlı, "Kahramanmaraş'ın coğrafi olarak bütün ilçelerinde mozaiklere rastlamak mümkün. Germanicia geç Roma
ve erken Bizans döneminin mozaiklerini taşıyor. İnşallah Germanicia'nın hem Kahramanmaraş, hem de bölge turizminin lokomotifi olarak önümüzdeki yıllara taşınacağını ümit ediyorum." diye konuştu.