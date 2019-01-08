Germanicia Antik Kenti 2018 Yılı Kazıları Tamamlandı

Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nde devam eden mozaik kazılarının 2018 yılı bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Kahramanmaraş'taki Germanicia Antik Kenti'nde devam eden mozaik kazılarının 2018 yılı bölümünün tamamlandığı bildirildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ın, milattan önce 64'te Romalıların eline geçtiği, Roma İmparatoru Caesar Augustus Germanicus'un adı şehre verilip, "Germanicia" olarak adlandırıldığı belirtildi.



Latince, Grekçe ve Arapça kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Germanicia mozaiklerinin geç Roma, erken Bizans dönemine ait olduğu ifade edilen açıklamada, mozaiklerdeki tasvirlerde bitkisel ve geometrik motifler, günlük hayattan betimlemelerle dönemin dini, kültürel ve sosyal yapısını, mimari özelliklerini gösteren kompozisyonların yer aldığı kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Germanicia Antik Kenti'nde 2007 yılından bugüne kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan tescil, kamulaştırma, kazı, restorasyon, konservasyon, teşhir, tanzim ve tanıtım çalışmaları bir yandan devam ederken 2018 yılı itibarıyla Dulkadiroğlu ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi 8008. Sokak'ta bulunan mozaikli alan, ören yeri olarak ziyarete açılmıştır.



Germanicia Antik Kenti sit alanı sınırları içerisinde bulunan birinci derece ve ikinci derece arkeolojik sit ilan edilen ve kazı çalışmasına hazır hale gelen parsellerde, kazı çalışmaları yapılmaktadır. Kasım-aralık 2018'de Dulkadiroğlu Mahallesi sınırlarında arkeolojik kazı yapılmıştır."

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