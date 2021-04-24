Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu - Son Dakika

Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu

24.04.2021 14:37
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta 2007 yılında yapılan kaçak kazıyla keşfedilen Germanicia Antik Kenti'nin varlığının 73 yıl önce bilindiği ve antik kentin kalıntılarının kaçak yapılaşmayla yok edildiği ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 2007 yılında yapılan kaçak kazıyla keşfedilen Germanicia Antik Kenti'nin varlığının 73 yıl önce bilindiği ve antik kentin kalıntılarının kaçak yapılaşmayla yok edildiği ortaya çıktı. Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, bölgenin 1948 yılında çekilmiş hava fotoğrafında antik kente ait 17 yapı kalıntısı ve 1 höyüğün açıkça görüldüğünü belirterek, "Eğer 1948 yılında daha dikkatli olsaydık, şu an burasını bir açık hava müzesi olarak geziyor olabilirdik" dedi.

Mimarlar Odası Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, yönetimiyle birlikte M.S. 1'inci yüzyılda kurulan ancak bugüne kadar yapılan kazılarda M.S. 4'üncü ve 6'ncı yüzyıllara ait kalıntılarına ulaşılan Germanicia Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunup vatandaşlardan bilgi aldı. İki farklı bölgede ziyarete açılan Germanicia Mozaikleri'ni de gezen Kaçamaz, girdiği bir evde yosun kaplamış 1500 yıllık sütunlarla karşılaştı. Ev sahibi Ali Akbey, tarihi sütunların amcasının evinin temel kazısında ortaya çıktığını belirterek, kazıda çıkarılan sütunların bazılarının bahçe duvarında taş olarak kullanıldığını ifade etti.

'BURASINI AÇIK HAVA MÜZESİ OLARAK GEZİYOR OLABİLİRDİK'Ardından değerlendirmede bulunan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Germanicia'nın şehrin turizmi için çok önemli olduğunu söyledi. Yetkililerin bölgede bir an önce yeni ve farklı bir çalışma başlatması gerektiğini ifade eden Kaçamaz, şöyle devam etti: "1948 yılında hava fotoğrafına baktığımız zaman Germanicia Antik Şehri'nin kalıntılarını fotoğraflarda görebiliyoruz. Bu fotoğrafla bulunan mozaiklerin yerlerini örtüştürüldüğünde kalıntıların birebir aynı noktalarda çıktığını görüyoruz. Eğer 1948 yılında biz bu işe daha dikkatli ve o şiarda hareket etmiş olsaydık şu an burasını bir açık hava müzesi olarak, sütun başlıklarının, kiliselerin olduğu farklı bir şekilde geziyor olabilirdik. ve şu an akılalmaz bir şekilde kaçak bir yapılaşma olmuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın buraya destek olması ve kamulaştırmayla da bir an önce bölgeyi açık hava müzesine çevirmemiz gerekli. Burada çok fazla kaçak yapı var. 1948 yılındaki fotoğrafla 1975 yılındaki fotoğraf arasında yapılaşmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu biz vurgulamak istiyoruz. ve günümüze baktığımız zaman tamamen farklı bir bina yoğunluğu oluşmuş durumda. Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor"'UNESCO'DAN DESTEK ALINABİLİR'Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi 2'nci Başkanı Mustafa Akyol ise 1948'de çok ciddi hatalar yapıldığını belirtip oda olarak şu önerilerde bulundu:

"1948 yılında bu hatalar yapılmış, dönemin yöneticileri buna bir çözüm üretme gayretine girmemiş fakat aynı hataların günümüzde yapılmaması için bugün biz buradayız. Mimarlar odası için Germanicia çok önemli bir konu. Mahalle arasında vatandaşlarla konuştuğumuzda taleplerini sorduk ve şu cevapları aldık. Vatandaşlar, burada kamulaştırma yapılacaksa bir an önce yapılmalı, yapılmayacaksa da insanlara burada yapı yapma izni verilmesi. Vatandaşın birinci talebi bu. Bizim Mimarlar Odası olarak önerimiz bölgesel olarak bir yenileme çalışması yapılabilir. Bu destek gerek UNESCO'dan sağlanabilir gerekse de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sağlanabilir. Germanicia sorunu, şehrin tüm yetkililerinin sorunu olmalıdır, herkes buraya odaklanmalıdır. Bizim bir diğer önerimiz ise bölge bölge belirlenmeli, etap etap burası yapılmalı. Birinci etap yapılıp insanlar bir yere taşınmalı, burada bir açık hava müzesi elde edilmelidir."


Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu
Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu

Kahramanmaraş, Yunus Emre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vefa Küçük, dargın olan iki başkana seslendi: Bu bayram Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın evine gidelim ve küslüğü bitirelim Vefa Küçük, dargın olan iki başkana seslendi: Bu bayram Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın evine gidelim ve küslüğü bitirelim 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu Milyonlarını kaptırdılar! Thodex vurgunuyla dolandırılan iş adamları teker teker savcılığa koştu Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Seçimin yine statta olacağını duyuran Başkan Koç, adaylık hakkında temkinli konuştu Seçimin yine statta olacağını duyuran Başkan Koç, adaylık hakkında temkinli konuştu         
14:30
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor         
13:52
Hande Erçel ile tatile çıkan Kerem Bürsin, 5 yıl sonra eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı sildi Hande Erçel ile tatile çıkan Kerem Bürsin, 5 yıl sonra eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı sildi         
13:20
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi         
12:24
Kumar oynarken basılan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk Kumar oynarken basılan şahıslardan pes dedirten savunma: Canımız sıkıldı, moralimiz bozuk         
11:52
Koronavirüs bunalımına giren 1 çocuk babası canına kıydı Koronavirüs bunalımına giren 1 çocuk babası canına kıydı         
11:31
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
'Yüksek ses' nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı 'Yüksek ses' nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı         
10:39
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Cinsiyet açıklama partisinde kullandıkları 36 kilo patlayıcı, ortalığı savaş alanında çevirdi Cinsiyet açıklama partisinde kullandıkları 36 kilo patlayıcı, ortalığı savaş alanında çevirdi         
10:04
İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var İshal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda koronavirüs çıktı! Hayvanını bırakıp kaçan bile var         
01:01
2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi         
22:16
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 14:47:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Germanicia Antik Kenti, kaçak yapılaşma kurbanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei