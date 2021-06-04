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Germanicia'da kazılar yeniden başladı - Son Dakika

Germanicia'da kazılar yeniden başladı

04.06.2021 18:52

Germanicia'da kazılar yeniden başladı Germanicia Antik Kenti'nin yeni kazı alanı açılışı yapıldı Başkan Hayrettin Güngör: "Yeni projemizle birlikte Kahramanmaraş'ımızın 10 bin yıllık tarihi dokusunu ortaya çıkaracağız" Kahramanmaraş'ta 2007 yılında kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Germanicia...

Germanicia'da kazılar yeniden başladı

Germanicia Antik Kenti'nin yeni kazı alanı açılışı yapıldı

Başkan Hayrettin Güngör:

"Yeni projemizle birlikte Kahramanmaraş'ımızın 10 bin yıllık tarihi dokusunu ortaya çıkaracağız"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2007 yılında kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Germanicia Antik Kenti taban mozaiklerinin gün yüzüne çıkarılması için yeniden kazı çalışmalarına başlandı.

Dulkadiroğlu İlçesi'nde 2007 yılı Ağustos ayında yapılan kaçak kazı ihbarı neticesinde başlatılan çalışmalarda Geç Roma ve Erken Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen Germanicia Antik Kenti taban mozaikleri ortaya çıkarıldı, 2018 ve 2020 yıllarında yapılan kazılarda ise çeşitli parsellerle turistlerin ziyaretine açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle oluşturulan yeni kazı alanı ve turistik bölge projesine ilişkin protokolde imzalar atıldı.

Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bu yıl itibariyle inşallah 6 parselden oluşan ve daha önce kazısı yapılmayan 4 adet parselin kazısını yaparak ziyarete açılmasına gayret edeceğiz. Bu kapsamda parseller üzerinde yer alan günümüz evlerin valilimiz koordinasyonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yıkılacak olup yine belediyemizin sağlayacağı işçi ve ekipman desteği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ve Müze Müdürlüğümüz koordinasyonunda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacaktır. Arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlanmasına müteakip mahallemizdeki ilgili alanın tamamının ziyarete açılmasına dair duvar örgüsü, çatı sistemi, aydınlatma, restorasyon ve ziyaretçi seyir platformu gibi gerekli tüm çalışmalar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılacaktır" dedi.

Germanicia alanın turizme kazandırılması için el birliği ile çalışma yapacaklarını ifade eden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, "İnsanlar pahalı şeylerle mutlu oluyorlar. Bizde paha biçilmeyen bir paha var ve biz bunu toprağın altında tutuyoruz. Dedik ki biz artık buranın tamamını açalım burası her yeri simgelesin. Buranın yanına bir kafeterya yapalım ve turist geldiğinde arabasını çekme gereği duymasın. Burayı gelsin, gezsin ve tarihini okusun ve bazı videolar izlesin. Sonra çektiği fotoğrafları buradan dünyaya yaysın. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımız da belki bizlere yardımcı olurlar. Böyle böyle bu alana başlayalım dedik" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise dünya mirası olan bölge ve yeni projelerle birlikte kentin 10 bin yıllık tarihi dokusunu ortay çıkaracaklarını belirterek, "Germanicia'da Milattan Önce 400'üncü yıllara dayanan bir mozaik var. Bu alanda belki hemşerilerimiz haklı olarak sürecin uzaması ile ilgili eziyet olarak görebiliyorlar ama bu bir zenginlik. İnşallah bu başlangıçlarla maya çalarak ve darbe etkisi oluşturarak her yıl burada birer adım giderek burayı dönüştürmek istiyoruz. Özellikle burada oluşturacağımız yerlerde binaların siluetleri olabilir. Buraya girdiğinizde bunu görmeli ve hissetmeli. Zaman zaman bu alan dışında başka yer de Germanicia müzesi gibi fikirler ortaya çıkabilir. Taş yerinde ağırdır dolayısıyla Germanicia burada olmalıdır. Taşınması gerekiyorsa buradan şuraya taşıyalım. Bu bir dünya mirasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından temsili olarak bir evin bahçe duvarı balyozla kırıldı.

Germanicia'da kazılar yeniden başladı
Germanicia'da kazılar yeniden başladı
Germanicia'da kazılar yeniden başladı
Germanicia'da kazılar yeniden başladı

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Kaçak Kazı, Ticaret, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Germanicia'da kazılar yeniden başladı - Son Dakika


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