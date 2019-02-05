Germanicia Kahramanmaraş'ı Turizm Kenti Yapıyor

Germanicia Kahramanmaraş'ı turizm kenti yapıyor Kahramanmaraş'ta ortaya çıkarılan Germanicia taban mozaiklerini 5 ayda 15 bin kişi ziyaret etti İl Kültür ve Turizm Müdürü Küçükdağlı: "Kahramanmaraş ya açık hava ya da arkeopark müzesine dönüşmeli"KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş İl Kültür ve...

Germanicia Kahramanmaraş'ı turizm kenti yapıyor

Kahramanmaraş'ta ortaya çıkarılan Germanicia taban mozaiklerini 5 ayda 15 bin kişi ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Küçükdağlı: "Kahramanmaraş ya açık hava ya da arkeopark müzesine dönüşmeli"



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Germanicia taban mozaikleri sayesinde kentin hem arkeopark, hem de açık hava müzesi olarak faaliyet gösterebileceğini söyledi.

Küçükdağlı, Kahramanmaraş'ta 2007 yılında kaçak kazı ihbarı sonrası başlatılan çalışma neticesinde ortaya çıkarılan Germanicia taban mozaiklerinin 3'üncü derece arkeolojik sit alan olarak tescillendiğini ve yaklaşık 12 yıldır da kazı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Kurtarma kazıları sonrası 600 metrekare civarında mozaiğin müze depolarında yer aldığını kaydeden Küçükdağlı, "Germanicia mozaikleriyle ilgili bugüne kadar 4 ayrı alanda kazı gerçekleştirdik ve 3 ayrı alanda mozaik tabakamız mevcut. Bir tanesi 1 Ağustos 2018 tarihinde müzemize bağlı yer olarak ziyarete açılan içinde bulunduğumuz alan. Ağustos ayından itibaren aylık ortalama 3 bin kişinin ziyaretini kabul ediyor. 2018 yılının son 5 ayında, 15 bin kişinin burayı ziyaret ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Bunun güzel olan tarafı, hem bölgemizde mozaik yolu kapsamında, hem de Kahramanmaraş'ın kültür turizmi kapsamında Germanicia mozaiklerinin ziyarete açılmış olması büyük faydasını bu kısa sürede gördük. 2011 yılında yapılan sempozyum sonrası ve çıkan sonuç bildirgesinde olduğu gibi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yani bulunmuş olduğumuz kısmın başında biraz yoğunluk var. Bitişik nizam o yoğunluktan kaynaklı mozaiklerle birlikte arkeopark ya da açık hava müzesi şeklinde, burada projelendirilerek teşhire sunmak. Ama uzak yerlerdeki, ara mesafelerdeki kurtarma kazılarıyla çıkardığımız mozaiklerle de Kahramanmaraş'ın da büyük bir mozaik müzesi ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

2010 yılında 3'üncü derece içine alan 140 hektar alanın, yani şuana kadar 61 parselin birinci derece tespit ve teşhirinin yapıldığını vurgulayan Küçükdağlı, "Bunun 40'a yakınının mozaik alanı olduğunu biliyoruz. Ama aralarda mesafeler var. Yani arkeopark olarak veya büyük bir mozaik ifadesini şunun için kullanıyorum; Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki yoğunluk ve çevresindeki yoğunlukta çalışma sürerken, bitişik olarak çıkarsa neden yerinde teşhir edilmesin diyoruz. Ama uzak mesafelerdeki mozaikleri derleyip toplamak suretiyle kurtarma kazılarında 600 metrekare civarında müze depolarında Germanicia dışında mozaiklerimiz var. Kahramanmaraş'ın hem arkeopark alanı olsun eğer başarabilirsek. İnşallah büyük bir mozaik müzesiyle de Kahramanmaraş'ın bölge turizmine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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