Germeç Mahallesi sakinleri taşıma suyla hayatlarını sürdürüyorlar - Son Dakika

Germeç Mahallesi sakinleri taşıma suyla hayatlarını sürdürüyorlar

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünün Germeç Mahallesi'nde yaşayan köylüler taşıma suyu ile hayatlarını sürdürüyor.

Germeç Mahallesi sakinleri taşıma suyla hayatlarını sürdürüyorlar, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünün Germeç Mahallesi'nde yaşayan köylüler taşıma suyu ile hayatlarını sürdürüyor.

Osmancık'ta ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta 200 nüfuslu Germeç Mahallesi sakinleri yıllardır su sıkıntısı çekiyorlar. Yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan mahallenin sakinleri, tankerlerle 3-4 kilometre mesafeden su taşıyarak kendileri ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Mahallelerine 5-6 günde bir su geldiğini, onun da çok ince bir şekilde aktığını belirten mahalle sakinleri, kullanma ve içme suyu ihtiyaçlarını zaman zaman suyu olan yakın köylerden para karşılığı temin ettikleri, bazen de 7 kilometre mesafe bulunan çeşmelerden traktörlerine yükledikleri tankerlerle taşıdıklarını belirtiyorlar.

"2 ton suyu 70 liraya temin ediyoruz"

Yıllardır susuzluk çektiklerini belirten Zeytin Dalı Harekatı Şehitler Camii Dernek Başkanı Bedir Gazi, "Yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan mahallemizde 200 kişi yaşamaktadır. Dernek olarak 2019 yılının bahar ayında Çorum valimizi ziyaret ederek yaşadığımız sıkıntıyı dile getirdik. Bu sene Şubat ya da Mart ayında sondaj vurulmasını bekliyorduk. Daha sonra köyümüze müdür ve mühendisler gelerek araştırma yaptılar. Ancak köy muhtarlığı su konusunu kendilerinin çözeceğini söylemiş, valiliğin çalışması da bu nedenle başlamamış. Maalesef henüz herhangi bir çalışma yok. Su ihtiyacımızı karşılamak için mahalle sakinleri olarak suyu olan yakın köylere gidiyor, 1-2 tonluk suya 20 TL, traktör yakıtına da 50 TL harcamak zorunda kalıyoruz. 21. yüzyılda içme ve kullanma suyu ihtiyacımızı taşıma suyla temin etmek ve hayatımızı sürdürmeye çalışmak gerçekten çok ızdırap verici. Susuzluk insanlığa yapılan en büyük kötülüktür. Sadece Germeç Mahallesi olarak bizler değil, köyümüze bağlı Bektaş Mahallesi'de aynı susuzluğu yaşıyor. Bizler gibi dili dişi olmayan hayvanlarda susuzluk yaşıyorlar. Susuzluktan ölmüş kaplumbağaları yol kenarında görmek çok acı" dedi.

'Su sırasında kavgalar çıkıyor'

Pandemi döneminde suya daha ihtiyaç duyduklarını belirten Bedir Gazi, "Yıllardır yaşadığımız susuzluk pandemi döneminde daha da kendini gösterdi. Evlerimize 5-6 günde bir su geliyor, oda ip gibi akıyor. Ne kullanabiliyoruz, ne içmek için depolayabiliyoruz.

Kilometrelerce mesafe uzaklıktan taşıdığımız su ile hayatımızı sürdürmek çok zorunda kalıyoruz. Bazen su sırası kavgaları bile olabiliyor" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Osmancık, Öbektaş, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germeç Mahallesi sakinleri taşıma suyla hayatlarını sürdürüyorlar - Son Dakika
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