Germencik 1. Yöresel Ürünler Festivali

Aydın'ın Germencik ilçesinde 1. Yöresel Ürünler Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, tarım bölgesinde yaşadıklarını söyledi.

Öndeş, "Ülkemizin bütün lezzetlerinin, tatlarının tanıtıldığı, Germencik'in ihtiyacı olan değişime uygun bir festival düzenledik." dedi.

Üreticinin kazancını arttırmak için belediye bünyesinde 'İnya' markası ile şirket kurduklarına dikkati çeken Öndeş, "İlçemizin ürünlerini uluslararası bir marka haline getirdik. Markalı ürünlerimizi, sadece Germencik'te değil, Türkiye'nin her yerinde tanıtacağız. Bu bağlamda Türk Hava Yolları yolcularına incir tattıracağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Kurumların hediyelik reyonlarına gireceğiz. Çikolata ikram olabilir. Ama biz artık incirin çikolatanın yerini alması gerektiğini, Ramazan'da da sofralara hurmanın değil, incirin konulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.