Germencik 18. İncir Festivali 18 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen Germencik İncir Festivali'nin 18-19 Eylül'de gerçekleşeceği bildirildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sanatçı Koray Avcı'nın sahne alacağı festivale vatandaşları davet ederek, "Germencik'te hemşerilerimizin moral bulacağı, rahatlayacağı bir konser planlaması yaptık. Dünyaca ünlü, en kaliteli ürünlerinden biri olan incirimizin adını ön plana çıkartarak büyük bir festivale imza atmayı düşünüyoruz." dedi.