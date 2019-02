Germencik Adayı İsmet Akın Seçim Çalışmalarını Ortaklar'da Sürdürdü

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın seçim ziyaretleri kapsamında Ortaklar Mahallesi'ni ziyaret etti.31 Mart yerel seçimlere son 1 ay kala meclis üyeleri isimleri de netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın, netleşen meclis üyeleri, kadın kolları teşkilatı ile Ortaklar'da esnaf ziyaretleri yaptı. Her fırsatta Cumhur İttifakı'nın gücünü dile getiren Akın, siyaset değil hizmet adamı olduğunu hatırlattı. Vatandaşların yoğun ilgi ve desteğini alan İsmet Akın; "destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Bizler bu toprakların evlatlarıyız ve Germencik sevdamızı hizmetlerimizle taçlandıracağız" dedi.Ziyaret sırasında esnafının her zaman yanında olduğunu ve üreticileri destekleyerek gelir düzeylerini yükselteceklerini ifade eden Akın; "Çiftçi üretince hareket başlar. Çiftçimizle birlikte esnaf da kazanır. Belediye başkanı olduğumda kırsal kalkınma kooperatifleri ile bilinçli tarım, bilinçli hayvancılık, bilinçli çiftçi yaratacağız.Bunu başarabilirsek çiftçimizle birlikte herkes kazanır, ekonomik anlamda da herkes rahatlar. Geçtiğimiz 5 yıl bizim için kayıp bir dönem çünkü 5 yıllık süreçte Büyükşehir belediyesi tarafından bazı ilçe belediyelerin gelirleri kısıtlandı. Biz gelirler çerçevesinde hareket kabiliyetimizi en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Germencik bu 5 yıllık süreçte yaptığı hizmetlerle 20 yıllık hizmetlerin temelini atmış oldu. Bu önümüzdeki süreçte de biz yüzde 99 kazanacağız ama bu bizi rehavete değil daha çok çalışmaya ve daha çok halkımıza dokunmaya teşvik ediyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de halkımızın gücüyle Cumhur İttifakının gücüyle Germencik'i şaha kaldıracak projelerimiz var. Şu an için 44 tane projemiz var. Derdimiz Germencik, sevdamız Germencik, siyasetimiz de hizmet siyaseti" dedi."Biz rahatız siz de olun"İsmet Akın'a desteklerini açıklayan Ortaklar esnaflarından Muhammet Çivgın, "Biz oyumuzu, dostumuza arkadaşımıza vereceğiz. İçimizden biri İsmet Başkan bizzat sıra arkadaşımdı elinden geleni yapar. Biz rahatız sizde olun. Birkaç yapılacak şey var onuda ittifak'ın gücü ile başaracağız. Biz Büyükşehir'den bir şey görmedik, bir taş koyan olmadı. Ben Özlem Hanım'ı görmedim, bugün gelmiş ne önemi var. Seçim için gelecek olan gelmesin. İsmet Akın zaten buradaydı şimdi arasam 'buyur kardeşim' der, her zaman ulaşıyoruz. Benden önce benim işimi görür. Cenazemizde, sevincimizde hep buradaydı, açıkcası ben CHP 'liyim, delegedenim ama oyumu kardeşime vereceğim. Çünkü bizlere hizmet edecek olan başkan lazım" dedi.Ortaklar'da esnafın sıkıntılarını dinlerken övgü ve iltifat ile karşılaşan İsmet Akın yoğun ilgi ile karşılandı. Esnaflardan Mehmet Çolak ; "Nasıl buradan Ümmet Başkan'ı gönderip başkanlık yaptıysa İsmet Başkan'ın da yapacağını biliyoruz. Ümmet Başkan için orayı burayı sattı diyorlar ve İsmet'e mal ediyorlar. Çamur at izi kalsın diyorum. Kendisini iyi tanıyorum her daim arkasındayız, Germencik için büyük kazanç. İttifaktan gelen destekle beraber uyum içerisinde hizmet olarak ittifakın gücünü hissedeceğimize canı gönülden inanıyorum biz en başından beri gönül verdik" dedi.Diğer partilerin taban desteğinin olmadığını ifade eden Ortaklar esnaflarından Ali Mert ; "Halk olarak destekçi olacağız, asparagas haberler bizi ilgilendirmiyor çünkü biz kardeşimizi biliyoruz. Biz temelden vardık kim nedir biliyoruz. Bende para var, bende güç var ile olmuyor çünkü bunlar ile halkı satın alamazsın bu iş gönül işi. Bir günden bir güne selam vermeyen adam bu gün gelip oy istiyor yok öyle bir şey. Kısacası İsmet abim kardeşim alır götürür. Oyunuzu alana kadar gelip gideceğiz diyenlere gelmediğini günlere sayarsın diyoruz. Biz kişiliğini oy için, para için kaybetmeyecek olan hizmetin hakkını verecek olanı da görüyoruz" dedi. - AYDIN