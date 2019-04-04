Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Germencik Belediye Başkanlığına seçilen Fuat Öndeş, mazbatasını aldı.
Germencik
Belediye Başkanlığına seçilen Fuat Öndeş
, mazbatasını aldı.
Millet İttifakı olarak girdiği seçimde oyların yüzde 57,45'ini alan Öndeş, mazbatasını aldıktan sonra belediye önünde vatandaşlara hitap etti.
Uzun yıllar ilçe halkına hizmet etmeyi amaçladığını dile getiren Öndeş, "Bundan sonra her günümüz daha da mutlu olacak. Bütün amacımız hizmetkarlık, herkesi kucaklayacağız. Herkes huzurlu olsun. Bugünden itibaren görevi devralıyoruz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:18 Kaynak: AA
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