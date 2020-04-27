Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten esnafa Ramazan müjdesi - Son Dakika
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Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten esnafa Ramazan müjdesi

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye hizmet sağanağı gerçekleştiren ve salgına karşı hazırladığı eylem planını başarılı bir şekilde uygulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş önemli bir adım daha attı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten esnafa Ramazan müjdesi, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye hizmet sağanağı gerçekleştiren ve salgına karşı hazırladığı eylem planını başarılı bir şekilde uygulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş önemli bir adım daha attı.


Belediye Başkanı Öndeş'ten Ramazan önü esnafa müjde üstüne müjde geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran ve bu sebeple ekonomik olarak zor günler geçiren esnafa destek olmak için belediye meclisini olağanüstü toplayarak esnafın sorunlarını meclise taşıdı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş başkanlığında toplanan belediye meclisi Kovid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde Germencik İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerine ait faaliyetleri durdurulan ve faaliyetlerine ara verilmesi nedeni ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaflara (berber, kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocağı vs.) belediye tarafından ayni ve nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verdi. Belediye meclisince oy birliği ile alınan bir diğer önemli karar ise belediyeye ait kira alacaklarının 3 ay ertelenmesi oldu. Alınan kararda "Belediyemiz Mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazlar hakkında ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan alacakların 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile ertelenmesi ve söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan ödeme kolaylığı sağlanacaktır" dendi.


Toplantıda Germencik Belediyesi 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oybirliği ile onaylandı. 2019 Yılı Mali Denetim Komisyonu Raporu meclise sunuldu. Mecliste gündemin bir diğer maddesi olan ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirildi. Ayrıca toplantıda encümen üyesi seçimleri de yapılarak yeni üyeler 1 yıl sürecek olan görevlerine başladılar.


"Belediye olarak her zaman yanlarındayız"


Koronavirüs sebebiyle faaliyetlerini durduran ve büyük zarar gören esnafların sorunlarını belediye meclisine taşıyan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, alınan kararlar ile ilgili meclis üyelerine teşekkür etti. Öndeş "Bugün burada esasında esnaflarımızın sorunlarını görüşmek, geçirdikleri bu zorlu süreçte onlara imkanlar dahilinde bir nebze de olsa destek olmak için toplandık. Esnafımız bu süreçten ekonomik olarak büyük zarar gördü. Bugün alınan bu kararlarla yalnız olmadıklarını, Germencik Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Esnaf odasından alınan listeler ve Esnaf Kefalet Odası Başkanlarıyla yapılan toplantılar neticesinde Sosyal İnceleme Komisyonumuzca yapılan tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda yardım yapılması uygun görülen esnaflarımıza nakdi yardım yapacağız, belediyemizin kira alacaklarını 3 ay erteleyeceğiz ve süreç sonunda tahsilini yaparken herhangi faiz veya gecikme zammı olmadan taksitlendirme kolaylığı sağlayarak geri ödenmesini sağlayacağız. Meclis üyelerimize oy birliği ile aldığımız bu kararlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu zor günler de geçecek elbet, belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz. Sağlıklı günler dilerim" dedi. - AYDIN

Fuat Öndeş, Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:54 Kaynak: İHA

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