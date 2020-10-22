Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu

22.10.2020 10:09
Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Germencik Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen muhtarlar toplantısında mahalle muhtarları görüş ve taleplerini ilettiler.

Germencik Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen muhtarlar toplantısında mahalle muhtarları görüş ve taleplerini ilettiler.

Toplantıya Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen başta olmak üzere büyükşehir ve Germencik belediyesinden birim amirleri ile muhtarlar katıldı. Oldukça verimli bir toplantı olduğunu kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, koordinasyon ve uyumdan bahsederek çalışmaların kısa zamanda yapılacağını söyledi. Muhtarlara katılımları için teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ise bu toplantıların mahallelerde yaşanan sorunların doğrudan çözümü, talep ve beklentileri karşılayacak hizmetlerin hızlı ve kısa sürede gelmesi için yapıldığını ifade etti. Altıntaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamlarını ileterek, Germencik'in hizmet ve yatırımların odağı olacağını da sözlerine ekledi. Pandemi tedbirleri sebebiyle mahalleleri 3 gruba ayrıldığını, Pazartesi ve Salı Günü devam edecek toplantıda da diğer muhtarlarla bir araya gelineceği ifade edildi.

Düzenlenen muhtarlar toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş işbirliği ve uyum vurgusu yaptı. Öndeş, "Germencik Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve işbirliği içinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun desteğiyle halka dokunan, kalıcı, sürdürülebilir hizmetler devam edecek. Üç kısım olarak planladığımız ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantısı ile muhtarlarımızın görüş ve taleplerini dinledik. Bu talepleri hızlıca yerine getirmek için Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimiz Barış Altıntaş, ASKİ Genel Müdürümüz Hakan Olkaç, Fen İşleri Daire Başkanımız Ufuk Serdar Özmen'in katılımlarıyla oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Pandemi dolayısıyla kalabalık olmaması açısından mahallelerimizi 3 gruba ayırdık ve bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Diğer grup muhtarlarımızla önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü bir araya gelecek istek ve beklentilerini dinleyeceğiz" dedi. - AYDIN

Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu
Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu
Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu
Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Germencik, Altıntaş, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı "Akıncı kazanamazsa mesleği bırakırım" dediği öne sürülen Adil Gür: Ersin Tatar beni aradı Milyonlarca vatandaşa dev destek geliyor! İşte 2021 bütçesinin detayları Kazada yaralanan kuryeye yardım etmek yerine aracının paspasını temizledi 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı Son Dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı ABD eski Başkanı Obama, megafonla oy isteyerek Biden'a destek oldu Sağlık Bakanı Koca'dan 7 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Vakalarda artış var, kurallara uyalım
Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti Sao Paulo Kadın Takımı, Taboao'yu 29-0 yenerek tarihi bir skor elde etti         
10:09
G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi         
09:58
5 gündür üst üste düşen dolar, 7,80'den işlem görüyor 5 gündür üst üste düşen dolar, 7,80'den işlem görüyor         
09:55
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu         
09:33
Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum Hayat mücadelesi veren anneden yardım çığlığı: Çocuklarımla sokakta kalmak istemiyorum         
09:21
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
"Hazır asker" imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak         
23:22
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu         
20:15
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 10:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Germencik Belediye Başkanı Öndeş, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei