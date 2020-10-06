Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı - Son Dakika

Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı

Korona virüs pandemisinin yayılımının azaltılması ve etkin mücadele edilmesi ile ilgili öncü çalışmalar gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bir çalışmaya daha imza atarak 29 okula dezenfekte standı hediye etti.

Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı, System.String[]

Korona virüs pandemisinin yayılımının azaltılması ve etkin mücadele edilmesi ile ilgili öncü çalışmalar gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bir çalışmaya daha imza atarak 29 okula dezenfekte standı hediye etti.

Kademeli olarak eğitime başlayan okullarda öğretmen ve öğrenci sağlığının korunması için dezenfekte standı hazırlatan Belediye Başkanı Öndeş, bugün itibariyle 29 okula dağıtımın gerçekleştiğini ifade etti. İlçe genelinde bulunan tüm okullar dezenfekte standına kavuştu. Dezenfekte standının yanı sıra tüm okullarda rutin olarak dezenfeksiyon çalışması da yaptıran Belediye Başkanı Öndeş Korona virüs ile mücadelelerinin kesintisiz olarak sürdüğünü söyledi.

"Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız sürüyor"

Okullarda pandemi süreci boyunca dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren, kolonya, maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çalışmaların bundan sonra da aralıksız devam edeceğini kaydetti. Öndeş "Pandemi sürecinin ilk gününden bugüne birçok çalışma yaptık. İlçemizde özellikle okullarımızda dezenfeksiyon faaliyeti gerçekleştirdik. Kolonya, dezenfektan ve maske dağıtımı yaptık. Yeni eğitim öğretim döneminde ise kademeli olarak eğitime başlayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak için öncesinde okullarımızı dezenfekte ettirdik. Bugün itibariyle 29 adet dezenfekte standını ilçemiz genelinde faaliyet gösteren okullarımıza ulaştırdık. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı
Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı

Koronavirüs, Fuat Öndeş, Germencik, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten okullara dezenfekte standı - Son Dakika

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