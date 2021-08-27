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Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

27.08.2021 10:12
Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Germencik Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı yatırım atağı tüm hızıyla sürüyor.

Germencik Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı yatırım atağı tüm hızıyla sürüyor. Asfalt yol çalışmaları, park yapımları, sosyal alanların inşası, düğün yeri, aşevi gibi işler halkın talepleri doğrultusunda bir bir gerçekleştiriliyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in talimatıyla ulaşım anlamında ciddi çalışmalar yapılırken, uzun zamandır çözüme kavuşmayan sorunların çözümleri için adımlar atılıyor. İlçe halkı için önemli güzergahlarda çalışma başlatan Germencik Belediyesi ekipleri kronikleşen sorunların çözümü için yoğun bir program uyguluyor. Abdurrahmanlar-Kızılcapınar-Germencik bağlantı yolu, Alangüllü-Kızılcagedik-Ömerbeyli bağlantı yolu ve Karaağaçlı mezarlık yolunda asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Planlamalar çerçevesinde ilçede ulaşım anlamında çalışmaların süreceği ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Halkımızın talep ve beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyor, tüm imkanlarımızı onların huzur ve mutluluğu için kullanıyoruz" dedi.

Yol çalışmalarını değerlendiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti, "Medeniyetin en önemli unsurlarından birisi yoldur. Germencik Belediyesi olarak bu kapsamda ilçemizin ihtiyaçları, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda modern ve güzel bir Germencik için yol yapım çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz gibi Abdurrahmanlar-Kızılcapınar-Germencik bağlantı yolunda asfalt çalışmalarımızı başlattık. Eşzamanlı olarak Alangüllü-Kızılcagedik-Ömerbeyli bağlantı yolu ve Karaağaçlı mezarlık yolunda asfaltlama çalışmalarını da programımız dahilinde başlattık" ifadelerini kullandı.

Mahallelerde düğün yeri, aşevi ve gelin-damat odaları yapılıyor

Halkın talepleri doğrultusunda yatırım planına alınan önemli projeler de hayata geçiyor. Germencik Belediyesi halkın olumsuz hava koşullarından etkilenmeden nişan, düğün, sünnet ve benzeri gibi organizasyonlarını daha konforlu bir şekilde yapmalarını sağlamak için düğün yeri yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yapımı süren düğün yeri çalışmasında sona yaklaşıldı. Akabinde aşevi ve gelin damat odasının da yapıya eklenmesi planlanıyor. Mahalle ziyaretlerini sürdüren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Üzümlü ve yıllardan beridir sorun yaşanan düğün yeri alanında zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Reisköy'de de düğün yeri, aşevi ve gelin damat odası yapacaklarının bilgisini verdi.

İlçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Öndeş, "İlçemizin dört bir yanında hizmetlerimize devam ediyor, halkımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkan ve enerjimizle çalışıyoruz. Abdurrahmanlar mahallemizde Germencik Belediyesi olarak çalışmalarını yürüttüğümüz düğün yeri ile ilgili faaliyetlerimizde son aşamaya geldik. Kısa zamanda çalışmayı tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız. Ayrıca düğün yerinin akabinde aşevi, gelin damat odası da inşa edeceğiz. Üzümlü Mahallemizde de düğün yerinin yapımına başlayacağız. Reisköy Mahallemizde Germencik Belediyesi olarak, yıllardan beridir atıl durumda olan arazinin dolgusunu yapıp, zemin çalışmasını tamamladıktan sonra yapımına başlayacağımız düğün yeri, aşevi ve gelin damat odasının müjdesini veriyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Germencik, Hisarcık, Yatırım, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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