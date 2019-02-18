Son Dakika Haberleri: Germencik Belediyesi Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor

Germencik Belediyesi Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor

36 dakika önce

Germencik Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında minyon Mars'ta müzikli danslı çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yaptı.

Germencik Belediyesi Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor, System.String[]
Germencik Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında minyon Mars'ta müzikli danslı çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yaptı.

Germencik Belediyesi Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz çocuk tiyatrosunu vatandaşlarla buluşturdu. Germencik Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen tiyatro etkinliği yoğun ilgi gördü. Çocukların keyifle izlediği müzikli dans tiyatrosu Minion Mars izleyenlerden tam not alırken, ilgiden memnun kalan oyuncular da önümüzdeki günlerde tekrar Germencik'te olmak istediklerini ifade ettiler.

Germencik Belediye başkanı ve Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise "Göreve geldiğimiz günden bu yana sanata ve sanatçıya ayrı bir önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte de gerek Efelerde gerekse İsmet Akın ile Germencik'te sanatın ve sanatçının yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çocuklarımıza bu güzel etkinlikte müzikli dans oyunu sahneledikleri içinde tiyatro ekibimize, bu etkinlikte emeği olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere Belediye personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Germencik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Cigoş Oynadı

Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Germencik Belediyesi Çocukları Sevindirmeye Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]