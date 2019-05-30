Son Dakika Haberleri: Germencik Belediyesi iftar yemeklerine devam ediyor
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Germencik Belediyesi iftar yemeklerine devam ediyor

1 saat önce

Germencik Belediyesi Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısı ile her gün bir mahallede düzenlenen iftar yemekleri devam ediyor.

Germencik Belediyesi iftar yemeklerine devam ediyor, System.String[]
Germencik Belediyesi Başkanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısı ile her gün bir mahallede düzenlenen iftar yemekleri devam ediyor.

29 Mayıs tarihinde Karaağaçlı ve Reisköy Mahallerinde verilen iftar yemeğine halkın katılımı yoğundu. 30 Mayıs Perşembe günü yani bugün Germencik belediyesi iftar programı Uzunkum ve Tekin Mahallerinde yapılacak. 31 Mayıs ve 2 Haziran'a kadar Gümüşköy, Gümüşyeniköy, Dampınar, Habipler, Kızılcapınar ve Abdurrahmanlar mahallerinde devam edilecek.

Başkan Öndeş Germencik'in mahallerinde devam eden Germencik Belediyesinin düzenlediği İftar yemeğine tüm vatandaşlarla birlik ve beraberlik için kurulan sofralarda buluşmak istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Öndeş, "Tüm vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayını kutluyorum. Bizler Germencik Belediyesi olarak iftar sofralarında hemşerilerimiz ile bir araya gelerek 11 ayın sultanı bu güzel ayda Ramazan'ın bereketini paylaşıyoruz. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bu önemli günlerde birlik, beraberlik duygularıyla Ramazan Ayını uğurluyoruz" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:49 Kaynak: İHA
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