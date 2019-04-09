Germencik Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
30 dakika önce
Germencik Belediyesi Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in başkanlığında ilk toplantısını belediye konferans salonunda gerçekleştirdi.
Germencik
Belediyesi Belediye Başkanı Fuat Öndeş
'in başkanlığında ilk toplantısını belediye konferans salonunda gerçekleştirdi.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş başkanlığında toplanan meclise 10 Millet İttifakı, 5 tane de Cumhur İttifakı meclis üyesi katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda 18 madde görüşülürken, meclis katipleri ve meclis başkan vekilleri seçilerek Denetim Komisyon raporu ile 2018 yılı faaliyet raporu görüşülerek onaylandı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş birlik ve beraberlik vurgusu yaparak; " Germencik'in geleceğine imza atacağımız projelerde oy çokluğu ile değil oy birliği ile kararlar alacağız. Germencik'i ben değil, biz olarak hep birlikte yöneteceğiz" dedi.
Gerçekleşen ilk meclis toplantısında, Belediye encümen üyeliğine Abdullah Acar
ve Aydın
Bircan seçilirken, Meclis 1'inci ve 2'inci başkan vekilliğine gizli oylama sonucu Mehmet Çondur ile Serdar Çapakçıoğlu seçildi. Katip üyeliklerine Orhan Aydoğmuş
ve Batuhan Değirmenci asil olarak seçilirken Serdar Çapakçıoğlu ve Aydın Bircan ise yedek üye olarak seçildi. Mecliste son olarak sesli ve görüntülü kayıt yapılmasının oy birliği ile kabulünün ardından, gerçekleşecek ikinci meclis toplantısının tarihi Mayıs ayının ilk Salı günü olarak belirlendi. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
Solucan Gübresi Üretiminde Talebe Yetişemiyor
Çiftlik Bank İddianamesi Kabul Edildi, İlk Mahkeme 10 Mayıs'ta Yapılacak
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!
Nişanlısının Ailesiyle Evlilik Tarihi Tartışması Sonrası İntihar Etti