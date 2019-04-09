Son Dakika Haberleri: Germencik Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Germencik Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

30 dakika önce

Germencik Belediyesi Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in başkanlığında ilk toplantısını belediye konferans salonunda gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Germencik Belediyesi Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in başkanlığında ilk toplantısını belediye konferans salonunda gerçekleştirdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş başkanlığında toplanan meclise 10 Millet İttifakı, 5 tane de Cumhur İttifakı meclis üyesi katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda 18 madde görüşülürken, meclis katipleri ve meclis başkan vekilleri seçilerek Denetim Komisyon raporu ile 2018 yılı faaliyet raporu görüşülerek onaylandı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş birlik ve beraberlik vurgusu yaparak; " Germencik'in geleceğine imza atacağımız projelerde oy çokluğu ile değil oy birliği ile kararlar alacağız. Germencik'i ben değil, biz olarak hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

Gerçekleşen ilk meclis toplantısında, Belediye encümen üyeliğine Abdullah Acar ve Aydın Bircan seçilirken, Meclis 1'inci ve 2'inci başkan vekilliğine gizli oylama sonucu Mehmet Çondur ile Serdar Çapakçıoğlu seçildi. Katip üyeliklerine Orhan Aydoğmuş ve Batuhan Değirmenci asil olarak seçilirken Serdar Çapakçıoğlu ve Aydın Bircan ise yedek üye olarak seçildi. Mecliste son olarak sesli ve görüntülü kayıt yapılmasının oy birliği ile kabulünün ardından, gerçekleşecek ikinci meclis toplantısının tarihi Mayıs ayının ilk Salı günü olarak belirlendi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

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