Germencik Belediyesi kent estetiğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik ilçesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin her köşesinde çalışma yürüten Germencik Belediyesi ekipleri özellikle kent estetiği ve çevre düzenlemesi çerçevesinde faaliyet yürütüyor.

Belediye ekipleri Ortaklar kavşağı civarında peyzaj ve çevre düzenlemesi yaparken, aynı anda Germencik Tren İstasyonu'nda pergola yapımı ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. Çocuk oyun gruplarını da rutin olarak bakıma tabi tutan ekipler bu alanda da çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor. Germencik'in değişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çalışmaları değerlendirdi. Başkan Öndeş, "Germencik Belediyesi olarak ilçemizin güzel görünmesi, her anlamda sorunsuz bir yer olması, huzur ve refahın tesis edilmesi için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçemizin tüm noktalarında eş zamanlı olarak çalışmalar yapmaktayız. Asli işlerimizi yerine getirirken büyük bir dikkat ve titizlikle çalışıyoruz. Çalışmalarımızla ilçemizi daha da güzelleştirecek, layık olduğu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN