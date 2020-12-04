Germencik Belediyesi'nde borç yapılandırma başvuruları başladı - Son Dakika

Germencik Belediyesi'nde borç yapılandırma başvuruları başladı

04.12.2020 15:07
Germencik Belediyesi'nde borç yapılandırma başvuruları başladı, System.String[]

Germencik Belediyesi'nde 7256 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde belediyeye ait çeşitli borçları olan vatandaşlar için yapılandırma başvuruları başladı.

Germencik Belediyesi'nde 7256 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde belediyeye ait çeşitli borçları olan vatandaşlar için yapılandırma başvuruları başladı.

31 Ağustos 2020 öncesine ait bir takım kamu alacaklarının yapılandırılması ile ilgili çıkan kanun kapsamında vatandaşlar belediyeye olan İlan-Reklam Vergisi,kira, Emlak Vergisi, ÇTV gibi birikmiş borçlarını peşin ödemelerde yüzde 90 faiz indirimiyle veya taksit imkanıyla yapılandırma fırsatına sahip olacaklar. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olan yapılandırmalar için vatandaşların belediyeye şahsen başvurmalarının yeterli olacağı ifade edildi.

Yapılandırma başvurularının başlaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; "7256 sayılı yapılandırma kanunu vatandaşlarımızın belediyeye ait birikmiş olan çeşitli borçlarını taksitli veya peşin ödemelerde yüzde 90 faizsiz bir şekilde ödeme fırsatı sunuyor. Birikmiş borçları olan ve ödeme sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız için yapılandırmalar büyük bir kolaylık sağlayacak. 31 Ağustos 2020 öncesine ait kanun kapsamında belirtilen kamu alacakları ile ilgili çıkan yapılandırma kanunu için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'dir." - AYDIN

Germencik Belediyesi'nde borç yapılandırma başvuruları başladı

Emlak Vergisi, Germencik, Ağustos, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik Belediyesi'nde borç yapılandırma başvuruları başladı - Son Dakika


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