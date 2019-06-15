Son Dakika Haberleri: Germencik Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi
Son Dakika Güncel Haber

Germencik Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

1 saat önce

Germencik Belediyesi, yaz tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi hazırladı.

Germencik Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi, System.String[]
Germencik Belediyesi, yaz tatiline giren öğrenciler için karne hediyesi hazırladı.

Ortaklar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar müzik, dans, oyun ve eğlenceye doydu. Germencik Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerini alan çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.

Ortaklar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen Karne Şenliğinde çocuklar tüm yılın yorgunluğunu attı. Etkinlikte çeşitli oyunlar, yüz boyama, şişme oyun parkları ve yarışmalar yer aldı. İki gün boyunca sürecek olan karne şenliği 14.00 - 20.00 saatleri arasında açık olup cumartesi günü de Germencik Aile Çay Bahçesinde devam edecek.

Katılımcıların memnuniyetlerini ifade ettikleri etkinlik de çocuklarla birlikte anne babalar da stres atma fırsatı buldu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Ortaklar, Cumhuriyet Meydanı, Germencik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler gayretini reddediyoruz ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: 31 Mart'a göre AK Parti'ye daha fazla destek vereceklerine dair bulguya ulaşamadık Okul servisinde hayatını kaybeden Alperen'in babasına çok "özel" görev! ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 10:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Germencik Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]