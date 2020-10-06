Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi - Son Dakika

Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi

Germencik Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısında 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü.

Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi, System.String[]

Germencik Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısında 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü. 81 milyon TL olarak öngörülen bütçe meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ilk toplantısını gerçekleştiren ve belediye meclisinde görüşülerek komisyona havale edilen 2021 mali yılı bütçesi görüşmelerinin 2. oturumu yapıldı. 2021 yılı mali bütçesi 81 milyon TL olarak öngörülen bütçe oy birliği kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bütçenin Germencik'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve 2021 yılı bütçesinin 81 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Germencik Belediyesi olarak kabul edilen yeni bütçemizin gerçekleşme oranlarını çok yüksek seviyelere taşıyacak, hizmetlerimizi daha da arttıracağız. Malumunuz pandemi sebebiyle ülke olarak gerek ekonomik gerek sosyal ve kültürel olmak üzere bir çok anlamda ciddi sorunlarla baş başa kaldık. Germencik Belediyesi olarak tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılında bir çok belediyeye nazaran hizmet ve yatırım anlamında öncü olduk ve büyük çalışmalara imza attık. 2021 yılında tüm bu sorunların geride kalması temennisi ile bütçemizin gerçekleşme oranını yüksek seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede halkımıza, memleketimize hizmete devam edecek ve yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Bu vesile ile belediye meclisimizin kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - AYDIN

Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi
Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi
Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi
Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi
Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi

Türk Lirası, Fuat Öndeş, Germencik, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Germencik Belediyesi'nin 2021 bütçesi 81 milyon TL olarak kabul edildi - Son Dakika

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