Germencik Belediyesi, personeliyle iftar yemeğinde buluştu
2 saat önce
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.
Germencik
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:05 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Fuat Öndeş
çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu. Ortaklar
Mahallesi'ndeki bir kır bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine belediye çalışanları, meclis üyeleri ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde tüm belediye çalışanları bir araya geldi.
Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik Belediyesinin düzenlediği iftarda çalışanlarına yaptığı konuşmada, "Sevgili arkadaşlar öncelikle bu gece hepiniz buraya geldiğiniz için çok Teşekkür ederim. Gelemeyenlerin de canı sağ olsun. Yıllar önce düşünürdüm Allah'ım bana öyle büyük bir işletme ver ki, bir sürü insanlarımıza ekmek verebilelim. İşlerimiz olsun namımız olsun diye, Allah'ta dualarımıza karşılık bize bunu bu şekilde nasip etti. Ben sizleri her birinizi ailem gibi görüyorum. Bugünkü niyetimizle herkese hizmet ediyoruz" diye konuştu.
"Ben sizleri Aile gibi hissediyorum" diye çalışanlara seslenen başkan Öndeş "Sizlerin de böyle hissetmenizi istiyorum. Eğer bunu becerirsek ki büyük ölçüde biz bunu gerçekleştirdik, beraber olmak için en güzeli yapmamak için bir sebep yok. Sadece birbirimizi sevmeye beraber iyi geçinmeye aynı amaç için aynı yolda yürümeye ihtiyacımız var. Allah herkesin gönlüne göre versin Allah oruçlarınızı kabul etsin hepinize teşekkür ederim" dedi
Belediye çalışanları Aydın
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